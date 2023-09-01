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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пройдут в Сочи 4 сентября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Переговоры пройдут в понедельник. Они пройдут в Сочи", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Это будет середина дня", - добавил он.

Последний раз Путин и Эрдоган встречались почти год назад - 13 октября 2022 года в Астане на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Нынешняя встреча готовилась еще с весны, и долгое время речь шла о визите президента РФ в Турцию, однако в августе планы изменились. Как сообщала турецкая сторона, одной из ключевых тем встречи Путина и Эрдогана станут перспективы продления "зерновой сделки" или поиск альтернативных ей вариантов.

Дмитрий Песков Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Турция Сочи
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