Володин обсудил межпарламентское сотрудничество со спикером парламента Белоруссии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко в воскресенье на рабочей встрече обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия в рамках Союзного государства.

На встрече также обсудили дальнейшую гармонизацию и сближение законодательства, реализацию 28 интеграционных союзных программ, определенных президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Ранее в воскресенье Володин и Андрейченко посетили музей-усадьбу Михайловское, где Александр Сергеевич Пушкин создал более сотни своих произведений.

Председатель Госдумы и председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии возложили цветы к могиле поэта в Святогорском монастыре.

Парламентское Собрание проходит в приграничном регионе. Ранее депутаты Парламентского Собрания встречались в Брянске и Витебске. Следующее заседание запланировано в Смоленске.

Такой подход позволяет более эффективно выстроить коммуникации в рамках приграничного сотрудничества России и Белоруссии, ранее отмечал Володин.

Заседание Совета Парламентского Собрания Белоруссии и России состоится 4 сентября. В ходе "правительственного часа" планируется заслушать информацию министров труда и социальной защиты РФ и Белоруссии по вопросам создания единых социальных стандартов для граждан двух стран. Также в планах депутатов - обсудить подготовку проекта бюджета Союзного государства на будущий год.