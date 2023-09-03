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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Володин обсудил межпарламентское сотрудничество со спикером парламента Белоруссии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко в воскресенье на рабочей встрече обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия в рамках Союзного государства.

На встрече также обсудили дальнейшую гармонизацию и сближение законодательства, реализацию 28 интеграционных союзных программ, определенных президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Ранее в воскресенье Володин и Андрейченко посетили музей-усадьбу Михайловское, где Александр Сергеевич Пушкин создал более сотни своих произведений.

Председатель Госдумы и председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии возложили цветы к могиле поэта в Святогорском монастыре.

Парламентское Собрание проходит в приграничном регионе. Ранее депутаты Парламентского Собрания встречались в Брянске и Витебске. Следующее заседание запланировано в Смоленске.

Такой подход позволяет более эффективно выстроить коммуникации в рамках приграничного сотрудничества России и Белоруссии, ранее отмечал Володин.

Заседание Совета Парламентского Собрания Белоруссии и России состоится 4 сентября. В ходе "правительственного часа" планируется заслушать информацию министров труда и социальной защиты РФ и Белоруссии по вопросам создания единых социальных стандартов для граждан двух стран. Также в планах депутатов - обсудить подготовку проекта бюджета Союзного государства на будущий год.

Вячеслав Володин Владимир Андрейченко Белоруссия
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