Что произошло за день: понедельник, 4 сентября

Встреча президентов в Сочи, заблокированные за пропаганду ЛГБТ ресурсы и "Москвич 6"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. По итогам переговоров президент РФ сообщил, что Москва организует поставки 1 миллиона тонн зерна в Турцию для переработки с целью дальнейшей поставки в беднейшие страны мира, рассчитывает на помощь Катара. При этом он подчеркнул, что Россия не рассматривает инициативу в качестве альтернативы зерновой сделке. В свою очередь Эрдоган констатировал, что альтернативы не оправдали ожиданий.

- Путин повысил до 30 лет возраст отсрочки от срочной службы для айтишников. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года - одновременно с федеральным законом об увеличении призывного возраста.

- Роскомнадзор с 1 сентября заблокировал в РФ 23 сайта с пропагандой ЛГБТ. Всего за этот период было направлено 45 требований об удалении материалов, признанных такой пропагандой.

- Житель Курской области получил 20 лет заключения по делу о госизмене. Он также признан виновным по делам о приготовлении к диверсии и преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков.

- Свергнувший лидера Габона генерал стал президентом страны. Брис Олиги Нгема стал лидером Габона на время переходного периода. Он заявил, что передача власти в стране гражданскому правительству будет происходить постепенно, чтобы "не повторить прошлых ошибок".

- Премьер Грузии поддержал решение о начале процедуры импичмента президенту. Ираклий Гарибашвили обвинил Саломе Зурабишвили в демонстративном нарушении Конституции.

- Президент Европейского комитета по развитию НАТО призвал Армению вступить в альянс.

- Собянин запустил производство седана "Москвич 6". Автомобиль будет доступен в трех комплектациях - базовой и более дорогих. Кроме того, он будет представлен в пяти цветах.