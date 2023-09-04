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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Путин заявил о готовности поставить до 1 млн тонн зерна через Турцию

Путин заявил о готовности поставить до 1 млн тонн зерна через Турцию
Встреча президента РФ и президента Турции в Сочи
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Россия намерена организовать поставки одного миллиона тонн зерна в Турцию для переработки с целью дальнейшей поставки в беднейшие страны мира, сообщил президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Намерены организовать поставки 1 млн тонн зерна из России по преференциальной цене для переработки в Турцию и затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны", - сказал Путин.

"Рассчитываем в этом смысле и на помощь государства Катар, который по гуманитарным соображениям готов поддержать беднейшие страны", - заключил Путин.

РФ готова будет поставить безвозмездно в шесть беднейших стран мира зерно в ближайшие две-три недели, отметил Путин.

"Мы близки к завершению договоренностей с шестью африканскими государствами, куда намерены поставлять продовольствие бесплатно и даже осуществить бесплатно логистику - доставить этот груз", - сказал президент России.

Владимир Путин Катар Турция
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