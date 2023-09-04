Житель Курской области получил 20 лет заключения по делу о госизмене

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Курский областной суд вынес приговор 44-летнему местному жителю Сергею Коршакову по делу о государственной измене, приготовлении к диверсии и преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов региона.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Коршакову окончательно назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а последующих - в ИК строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с установлением определенных ограничений", - говорится в сообщении.

Коршаков признан виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена), ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии организованной группой), ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размер), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере).

Дело рассматривалось коллегиальным составом суда в закрытом судебном заседании. Предварительное следствие осуществляло УФСБ России по Курской области.