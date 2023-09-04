Свергнувший лидера Габона генерал стал президентом страны

Агитационные плакаты свергнутого накануне президента страны Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Генерал Брис Олиги Нгема в понедельник стал президентом Габона на время переходного периода, передают франкоязычные СМИ.

Новый лидер страны был приведен к присяге Конституционным судом Габона.

По словам Олиги Нгемы, передача власти в стране гражданскому правительству будет происходить постепенно, чтобы "не повторить прошлых ошибок".

Группа военных в Габоне под командованием генерала Олиги Нгемы 30 августа объявила о низложении президента Ондимбы, который находился у власти 14 лет, а 26 августа был переизбран на третий срок.

Путчисты заявили, что свергнутый президент находится под домашним арестом, а его сын взят под стражу. Военные обвиняют их в коррупции, измене, хищениях и других преступлениях.

Военные призвали население страны к спокойствию, заверив, что Габон продолжит соблюдать обязательства перед международным сообществом.

Заявление военных прозвучало вскоре после объявления результатов президентских выборов, которые прошли в Габоне 26 августа. Согласно этим данным, Али Бонго Ондимба заручился поддержкой 67,24% избирателей. Организаторы переворота между тем объявили, что итоги выборов недействительны, все институты власти распускаются.

Генерал Нгема пообещал провести "свободные, прозрачные, честные и мирные выборы", но не уточнил, когда именно. Он также добавил, что перед повторными выборами необходимо провести референдум по вопросу принятия новой конституции.

В прошлую пятницу Нгема заявил, что власти намерены действовать быстро, но не будут спешить с проведением очередных выборов. Генерал разъяснил, что военные не хотят повторять предыдущих ошибок и не желают, чтобы у власти в конечном счете оказались те же, уже скомпрометировавшие себя, люди.

Экономическое сообщество государств Центральной Африки (ЭКОЦАС) "осудило применение силы как средства разрешения политических конфликтов", призвало к диалогу и возвращению конституционного порядка в Габоне. ЭКОЦАС назначило президента ЦАР Фостена Туадеру для переговоров с габонскими военными.

Франция, чей колонией ранее был Габон, и ряд западных государств также осудили переворот. Африканский союз принял решение незамедлительно приостановить участие Габона в деятельности организации. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявлял, что в Белом доме видят возможности для дипломатического решения кризисов в Нигере и Габоне.

Семья Бонго Ондимбы удерживала власть в Габоне 55 лет, поддерживала тесные связи с Францией. Али Бонго Ондимба в конце июня встречался в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В Габоне размещен французский контингент из 400 военных.