Роскомнадзор с 1 сентября заблокировал в РФ 23 сайта с пропагандой ЛГБТ
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) с 1 сентября отправил 45 требований об удалении материалов, признанных пропагандой ЛГБТ, смены пола и педофилии, из них 23 ресурса не выполнили предписания и были заблокированы в РФ, сообщили "Интерфаксу" в регуляторе.
"Критерии оценки в интернете материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию и смену пола, утверждены приказом Роскомнадзора. С 1 сентября 2023 года Роскомнадзор направил 45 уведомлений владельцам сайтов с требованием удалить подобный противоправный контент. С 22 интернет-страниц информация была оперативно удалена", - сообщили в РКН.
В регуляторе уточнили, что 23 сайта, не выполнившие требования ведомства по удалению запрещенных материалов, заблокированы.
"Из них 5 сайтов посвящены тематике ЛГБТ, 18 - это сайты пиратских онлайн-кинотеатров, распространяющие фильмы с ЛГБТ-пропагандой", - сказали в РКН.
За распространение материалов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ и в интернете закон предусматривает ограничение доступа к информационным ресурсам и сервисам, а также административную ответственность по ст. 6.21 КоАП РФ, напомнили в РКН.1 сентября вступил в силу приказ Роскомнадзора об утверждении критериев, в соответствии с которыми материалы в интернете признаются пропагандой ЛГБТ, смены пола и педофилии и вносятся в Единый реестр запрещённой в РФ информации и блокируются в случае отказа их удалить.
Президент РФ Владимир Путин 5 декабря 2022 года подписал законы о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, информации, побуждающей к смене пола, а также о введении административной ответственности за эти правонарушения. Нововведения коснулись интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы. Не допускается также продажа товаров, в том числе импортных, содержащих информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность.
Что касается онлайн-кинотеатров (аудиовизуальных сервисов, АВС), то их владельцы обязаны, во-первых, исключить с принадлежащих им ресурсов все материалы с ЛГБТ-пропагандой, а во-вторых, обеспечить распространение аудиовизуальных произведений с демонстрацией ЛГБТ со знаком "18+" в закрытом контуре, недоступном для несовершеннолетних, разъяснили в РКН в конце июня. В противном случае они будут привлечены к административной ответственности. К концу июня регулятор выписал более двух десятков протоколов за неправильную маркировку.