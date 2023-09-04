Кабмин проработает вопрос расширения практики закупок российских ИКТ-услуг

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Правительству РФ поручено проработать вопрос о расширении практики закупок госзаказчиками и госкомпаниями российских ИКТ-услуг.

Об этом говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

В поручении уточняется, что оно касается закупок услуг по комплексному обслуживанию оборудования и информационной инфраструктуры, предоставлению удаленного доступа к такой инфраструктуре и по изготовлению печатной продукции.

Из текста поручения следует, что правительство должно подготовить предложения, реализация которых будет стимулировать (или обязывать - ИФ) заказчиков при проведении закупок соответствующих услуг делать выбор в пользу поставщиков, которые готовы предоставлять их с приоритетным использованием отечественных товаров и программного обеспечения.

Еще одно поручение предусматривает, что правительство РФ при участии региональных органов власти должно подготовить предложения по увеличению закупок сельскохозяйственной техники российского производства. Речь идет о том, что сельхозпроизводители, которые станут закупать такую технику в рамках различных региональных программ (то есть, за счет региональных бюджетов или при финансовой/налоговой поддержке субъектов РФ - ИФ) обязаны будут в приоритетном порядке приобретать российскую сельскохозяйственную технику.

Эти предложения должны быть подготовлены и включены в соответствующий доклад до 15 ноября текущего года.