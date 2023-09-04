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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Путин заявил о необходимости баланса интересов энергетики и граждан

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российскому ТЭК важно соблюсти баланс интересов потребителей и бизнеса, обеспечив стабильные ценовые условия, заявил президент России Владимир Путин, открывая совещание по вопросу реализации проекта "Мурманский СПГ".

Как сообщалось, "НОВАТЭК" представил проект "Мурманского СПГ" этим летом. Согласно авторам проекта, в числе его плюсов - незамерзающий порт и наличие дешевой электроэнергии Кольской АЭС. Для производства СПГ планируется использовать компрессоры с электрическим приводом. Завод планируется строить на технологии "НОВАТЭКа" "Арктический микс", с которой можно построить линию сжижения мощностью до 7 миллионов тонн СПГ в год".

На кадрах начала совещания, распространенных пресс-службой Кремля, в числе участников - вице-премьер Александр Новак, министр энергетики Николай Шульгинов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, помощник президента Максим Орешкин и председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

"В целом, в нынешних непростых условиях Россия не только подтверждает свою энергетическую самодостаточность, независимость, защищенность от внешних шоков, но и по-прежнему занимает ключевые позиции в мировой энергетике. Работаем без всякого преувеличения уверенно и самодостаточно", - отметил Путин.

"Вместе с тем хочу подчеркнуть, что главная задача нефтегазовой отрасли, всего отечественного ТЭКа - это обеспечение именно собственных нужд нашей страны. Интересов своей экономики, всех российских потребителей как предпринимателей, бизнеса, так и граждан, включая продолжение важнейшей программы газификации, поддержание баланса между рентабельностью добычи, переработки, розничной торговли и доступностью соответствующих продуктов и услуг для промышленности и населения, недопущение серьёзных ценовых скачков", - призвал Путин.

Президент поздравил работников и ветеранов нефтегазовой отрасли, газовой промышленности России с профессиональным праздником, который отмечался 3 сентября: "Хочу поблагодарить сотни тысяч людей, занятых в этой важнейшей сфере, за верность трудовым традициям и за напряженную, эффективную работу на благо всей страны. Ваши успехи, значимые достижения вносят огромный вклад в развитие российской экономики, помогают обеспечить стабильную работу и крупных предприятий, и малого бизнеса, систем жизнеобеспечения, полностью и с гарантией закрывать потребности внутреннего рынка".

Владимир Путин
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