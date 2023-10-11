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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Путин предложил дать участникам СВО право на субсидии на газовое оборудование

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Перечень граждан, получающих субсидию на газовое оборудование и его установку, надо расширить за счет участников СВО, а также инвалидов первой группы и семей, воспитывающих детей-инвалидов, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании форума "Российской энергетической неделя".

"Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку, а именно - внести в этот перечень и участников специальной военной операции и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов", - сказал он.

Он напомнил, что год назад, также выступая на РЭН, предложил оказать адресную помощь гражданам в газификации частных домов. Государство субсидирует расходы на покупку оборудования и проведение работ на земельном участке - в сумме до ста тысяч рублей на одно домовладение, сказал Путин. По его словам, такой возможностью воспользовались около 52 тысяч граждан, имеющих льготы.

"Это в том числе многодетные семьи и малоимущие люди, которые смогли быстро и без высоких затрат подключить газ к своему дому, сделать жизнь более удобной и комфортной", - отметил Путин.

Владимир Путин СВО
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