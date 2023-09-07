Глава МЧС РФ прибыл в ЮАР на встречу с коллегами из БРИКС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Южную Африку, чтобы принять участие в мероприятиях руководителей чрезвычайных ведомств государств-членов БРИКС.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в четверг министр отправится в центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС ЮАР, ознакомится с инфраструктурой южноафриканской пожарной части, а также посетит Национальный морской спасательный институт.

В пятницу министр выступит с докладом на заседании рабочей группы БРИКС по предупреждению и ликвидации ЧС.

БРИКС - межгосударственное объединение пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки.

Последняя встреча рабочей группы БРИКС по управлению рисками стихийных бедствий состоялась в сентябре 2022 года в режиме видеоконференцсвязи. Российскую делегацию на заседании представлял замглавы МЧС РФ Алексей Серко.