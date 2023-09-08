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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Двое взрослых и два ребенка погибли во время пожара в Забайкалье

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ночь на пятницу во время пожара в доме в селе Горный Зерентуй (Забайкальский край), сообщает региональная прокуратура.

"Прокуратура Нерчинско-Заводского района проводит проверку по факту пожара в жилом доме в селе Горный Зерентуй, при тушении которого обнаружены тела четырех погибших, в том числе двух малолетних детей. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Нерчинско-Заводского района Владислав Пыхалов", - говорится в сообщении.

Представители надзорного ведомства проверят соблюдение требований пожарной безопасности.

Забайкальский край
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