Двое взрослых и два ребенка погибли во время пожара в Забайкалье

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ночь на пятницу во время пожара в доме в селе Горный Зерентуй (Забайкальский край), сообщает региональная прокуратура.

"Прокуратура Нерчинско-Заводского района проводит проверку по факту пожара в жилом доме в селе Горный Зерентуй, при тушении которого обнаружены тела четырех погибших, в том числе двух малолетних детей. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Нерчинско-Заводского района Владислав Пыхалов", - говорится в сообщении.

Представители надзорного ведомства проверят соблюдение требований пожарной безопасности.