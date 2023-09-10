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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

В России возобновят производство танков Т-80

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех") возобновит создание танков Т-80 с нуля, сообщил в воскресенье генеральный директор УВЗ Александр Потапов.

"Такая задача стоит, по крайней мере, военные перед нами ее поставили", - сказал он в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда", отвечая на вопрос о возобновлении производства танков Т-80.

По его словам, идет взаимодействие и проработка вопросов с министерством промышленности и торговли, "потому что это требует, соответственно, мощностей новых".

T-80 - основной боевой танк. Выпускался на "Омском заводе транспортного машиностроения" во второй половине XX века.

Официально сообщалось, что на протяжении последних лет в России ведется модернизация этих танков до уровня Т-80БВМ.

Вооруженные силы РФ получают модернизированные танки Т-80БВМ с 2019 года. По официальным данным, эти танки приспособлены для действий в условиях низких температур. Танки оснащены многоканальным прицелом наводчика, 125-мм пушкой, доработанным газотурбинным двигателем мощностью до 1250 лошадиных сил, стабилизатором вооружения и прибором наблюдения механика-водителя.

Танк оснащен противокумулятивными решётчатыми экранами и комплексом модульной динамической защиты.

Уралвагонзавод Т-80
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