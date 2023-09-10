Что произошло за день: воскресенье, 10 сентября

Предметы личного пользования под санкциями ЕС, возобновление производства танка Т-80 и самый крупный за 10 лет алмаз

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Въезд в Евросоюз из РФ на личной машине подпадает под санкции, заявляют в Еврокомиссии. Из нового комментария следует, что к импорту, который запрещен, приравнивается ввоз для личных целей предметов электроники, алкоголя, табачных изделий, косметики, украшений и др.

- Один из избирательных участков в Запорожье уничтожен в результате атаки дронов. В этот момент там никого не было. Избирательные участки в воскресенье открылись во всех 86 регионах, где проходят выборы.

- Лавров назвал неприемлемой идею возобновить зерновую сделку, подключив к SWIFT дочку РСХБ. Россия будет готова к реализации этой договоренности только в случае устранения любых препятствий по экспорту российских зерна и удобрений, заявил глава МИД РФ.

- В России возобновят производство танков Т-80. "Уралвагонзавод" возобновит создание этих танков с нуля. T-80 выпускался на "Омском заводе транспортного машиностроения" во второй половине XX века.

- В Марокко зафиксировали афтершоки магнитудой 4,5. По последним данным, в результате субботнего землетрясения погибло не менее 2012 человек. Помощь стране предлагают Испания, Франция, Турция, Израиль.

- В Якутии добыли самый крупный за последние 10 лет в России алмаз. Масса камня составила 390,7 карата. Найденный алмаз – это светлый кристалл нестандартной формы, окаймленный желто-коричневым ореолом.