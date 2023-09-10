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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Один из избирательных участков в Запорожье уничтожен в результате атаки дронов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Один из избирательных участков на выборах в Запорожской области в ночь на воскресенье был уничтожен в результате атаки БПЛА, сообщил зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

"Сегодня в Запорожской области в ночь после атаки дронов был уничтожен избирательный участок, никого из членов комиссии там не было", - сказал он журналистам в информационном центре ЦИК.

В период с 8 по 10 сентября в России проходят выборные кампании различного уровня. Проводится более 4 тыс. избирательных кампаний в 86 субъектах РФ. Всего замещению подлежат более 33 тыс. мандатов и выборных должностей. В голосовании могут принять участие около 67 млн избирателей.

Запорожская область Николай Булаев ЦИК РФ
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