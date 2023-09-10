Открылись избирательные участки во всех регионах РФ, где проходят выборы

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Избирательные участки в единый день голосования открылись во всех 86 регионах, где проходят выборы, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Сейчас уже избирательные участки открылись во всех 86 регионах из 89, где у нас проходят те или иные выборы", - сказала она в информационном центре ЦИК в воскресенье.

В период с 8 по 10 сентября в России проходят выборные кампании различного уровня. Проводится более 4 тыс. избирательных кампаний в 86 субъектах РФ. Всего замещению подлежат более 33 тыс. мандатов и выборных должностей. В голосовании могут принять участие около 67 млн избирателей.