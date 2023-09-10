Испания, Франция, Турция, Израиль обещали помочь Марокко в связи с землетрясением

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Испания, Франция, Турция, Израиль выразили готовность помочь Марокко в ликвидации последствий мощного землетрясения, унесшего жизни более двух тысяч человек, сообщает Al Jazeera.

Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова оказать поддержку Марокко "всеми средствами". "Наша страна пережила подобную катастрофу всего полгода назад, и мы готовы помочь всеми возможными средствами", - сказал он.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил в интервью общественной радиостанции Каталонии, что Мадрид направит сотрудников экстренных и спасательных служб для проведения операций в Марокко, а также другую помощь. По его словам, он получил запрос о помощи от Рабата рано утром в воскресенье.

Во Франции заявили о готовности помогать Марокко, но Париж ждет официальный запрос Рабата. "Наше посольство в Марокко в полной готовности, ведется оценка ситуации. Но на данном этапе в Марокко не запросили помощь", - заявила представитель МИД Франции Анна-Клер Лежендр.

Кроме того, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство окажет "всю возможную помощь Марокко, включая, если потребуется, спасательную миссию".

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Марокко поздно вечером 8 сентября. Эпицентр залегал на глубине примерно 11-18 км, в 70 км к югу от Марракеша. Оно стало самым сильным за последние 120 лет, причем в Северной Африке подобные стихийные бедствия происходят сравнительно редко.

Число жертв землетрясения в Марокко составило на утро воскресенья 2 012 человек, 2 059 человек получили ранения, и среди них более 1,4 тыс. пострадавших находятся в критическом состоянии. Эксперты полагают, что число погибших может возрасти, поскольку спасатели не могут пока добраться до труднодоступных районов.

Два землетрясения произошли в Турции и Сирии в феврале этого года, жертвами которых в обеих странах стали более 65 тыс. человек.