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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Лавров назвал неприемлемой идею возобновить зерновую сделку, подключив к SWIFT дочку РСХБ

Лавров назвал неприемлемой идею возобновить зерновую сделку, подключив к SWIFT дочку РСХБ
Сергей Лавров
Фото: BRICS / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Предложения о подключении дочерней структуры РСХБ к SWIFT для возобновления "зерновой сделки" нереалистичны, Россия будет готова к реализации этой договоренности только в случае устранения любых препятствий по экспорту российских зерна и удобрений, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Прочитав содержание этого письма (генсека ООН Антониу Гутерриша - ИФ) создается впечатление, что опять, к сожалению, пытаются использовать генерального секретаря для того, чтобы продвигать односторонние подходы", - сказал Лавров журналистам по итогам саммита G20 в Дели.

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Министр отметил, что "весь смысл его (генсека ООН - ИФ) обращения заключается в том, что вот давайте вы срочно возобновляете украинскую (часть) "зерновой сделки", а за это мы в течение месяца сделаем что-то для подключения кого-то к SWIFT, в течение двух-трех месяцев как-то попытаемся договориться со страховой компанией Lloyd's".

"Насчет SWIFT и "Россельхозбанка" это неправда, потому что никто не обещал, в том числе господин Гутерриш, что "Россельхозбанк" будет возвращен в SWIFT", - заявил Ларов.

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Он добавил, что "они пытаются уговорить нас согласиться на совершенно нереалистичную схему, чтобы филиал "Россельхозбанка" в Люксембурге сыграл эту функцию".

"Но этот филиал не имеет лицензии на банковские операции, вообще он уже там исчерпал свои возможности, он там будет закрываться", - сказал глава МИД РФ.

"По Lloyd's господин Гутерриш говорил мне еще в Джакарте, что он вроде бы согласовал размещение на площадке этой структуры каких-то ООНовских консультаций. На вопрос с какими функциями - ответа у нас тоже нет", - заявил министр.

По словам Лаврова, "какое предложение, о которых все говорят, не возьми, везде такие полутона".

При этом министр напомнил российскую позицию о том, что "в том момент, когда будут выполнены все действия, необходимые для снятия любых препон на пути нашего экспорта - удобрений и зерна, мы в тот же день возвращаемся к коллективной реализации украинской части "черноморской инициативы".

G20 SWIFT Антониу Гутерриш РСХБ Россельхозбанк Сергей Лавров МИД
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