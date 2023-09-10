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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

В Марокко зафиксировали афтершоки магнитудой 4,5

В Марокко зафиксировали афтершоки магнитудой 4,5
Фото: Carl Court/Getty Images

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Марокко зафиксировали афтершоки магнитудой 4,5 после мощного землетрясения, унесшего жизни более 2 тыс. человек, сообщает в воскресенье "Аль-Джазира".

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, афтершок магнитудой 4,5 зафиксирован в 77 км на юго-западе Марракеша примерно в 9:00 по местному времени (11:00 по Москве).

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Жители Марракеша и его окрестностей также сообщили о том, что в городе и окрестностях в воскресенье утром ощущались афтершоки.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло поздно вечером 8 сентября. Эпицентр залегал на глубине примерно 11-18 км, в 70 км к югу от Марракеша. Оно стало самым сильным за последние 120 лет, причем в Северной Африке подобные стихийные бедствия происходят сравнительно редко.

Число жертв землетрясения в Марокко составило на утро воскресенья 2 012 человек, 2 059 человек получили ранения, и среди них более 1,4 тыс. пострадавших находятся в критическом состоянии.

Эксперты полагают, что число погибших может возрасти, поскольку спасатели не могут пока добраться до труднодоступных районов.

Марокко
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