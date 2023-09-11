Бывший помощник главы Россельхознадзора осужден на 12 лет колонии

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы приговорил к 12 годам колонии строгого режима Дмитрия Натарова - бывшего помощника руководителя Россельхознадзора - по делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего и взяточничестве, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Приговором суда Натарову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в суде в понедельник.

Также Натарову назначен штраф в размере 18,8 млн рублей.

Как уточнили в Прокуратуре Москвы, на 10 лет осужденному запрещено занимать должности "на государственной гражданской службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций".

Натаров признан виновным в развратных действиях без применения насилия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста (ч.ч. 1, 2 ст. 135 УК РФ), а также в получении особо крупой взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Натаров, задержанный в 2020 году и находившийся под домашним арестом, был взят под стражу в зале суда.

По данным СМИ, в уголовном деле, в частности, идет речь о получении Натаровым взятки от знакомого предпринимателя, а также о совершении развратных действий в отношении дочери бизнесмена.