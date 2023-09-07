Для экс-помощника главы Россельхознадзора запросили наказание в 14 лет

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Гособвинитель просит суд назначить наказание в виде 14 лет колонии бывшему помощнику руководителя Россельхознадзора Дмитрию Натарову, обвиняемому по делу о взяточничестве и развратных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщает столичная прокуратура.

"Прокурор предложил суду назначить Натарову наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в двукратном размере суммы взятки, то есть в размере более 18,8 млн рублей", - сообщили в надзорном ведомстве.

Также прокурор просит лишить Натарова права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями, сроком на 10 лет.

Натаров был задержан в 2020 году. Пресненский суд Москвы отправил экс-чиновника под домашний арест.

Натарову было предъявлено обвинение в получении особо крупой взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также развратных действиях без применения насилия в отношении лица не достигшего шестнадцатилетнего и четырнадцатилетнего возраста (ч.ч. 1, 2 ст. 135 УК РФ).

Он был уволен с должности помощника главы Россельхознадзора в апреле после того, как публично был обвинен в преступлениях против несовершеннолетней.