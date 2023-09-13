Собственниками "дальневосточного гектара" стали 23 тыс. человек

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Более 20 тыс. участников программы "дальневосточный гектар" оформили полученные участки в собственность, сообщила заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

"Уже сегодня мы можем говорить о том, что мы полноценно вошли во второй этап развития программы "гектар", когда первые получатели, пройдя пятилетний период, оформляют землю в собственность. Всего у нас участников программы гектар более 120 тысяч, из них 23 тысячи стали собственниками", - сообщила Нургалиева в среду на Восточном экономическом форуме во Владивостоке на сессии, посвященной программе "Дальневосточный гектар".

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Валентина Пивненко сообщила, что законодательная работа по этой программе продолжается.

"Сегодня есть еще вопросы и проблемы законодательные, по которым идее дискуссия. Прежде всего, мы сейчас рассматриваем вопрос корректировки законодательства, связанного с деятельностью Лесного кодекса, о переводе земель лесного фонда в земли других категорий с целью использования земли в предстоящем по "дальневосточному гектару"", - сказала она на сессии.

По ее словам, сейчас существуют довольно затянутые бюрократические процедуры, чтобы это изменить, рассматриваются варианты передачи полномочий местным властям в получении этих участков, что может ускорить процесс.

Пивненко также обратила внимание на сложности, связанные с отсутствием инфраструктуры, с которыми сталкиваются получатели "гектаров", расположенных в отдаленных районах.

Программа "Дальневосточный гектар" работает на Дальнем Востоке уже более шести лет - с 2016 года. С августа 2021 года она распространилась на территорию Арктической зоны РФ. В соответствии с программой все граждане России могут бесплатно получить до одного гектара земли в регионах Дальневосточного федерального округа. На участке разрешается построить дом, обустроить дачу, заниматься сельским хозяйством, бизнесом (производство пищевой и непищевой продукции, ремесла, оказание социальных услуг), организовать туристический проект.

Землю предоставляют в безвозмездное пользование на пять лет, затем ее можно оформить в собственность или аренду. Для этого необходимо подтвердить, что земля используется в соответствии с определенными критериями.