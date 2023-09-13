Судебный процесс по рассмотрению дела о водной блокаде Крыма сделали закрытым

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Крыма начал в среду рассмотрение по существу дела о взыскании с Украины ущерба от водной блокады полуострова и принял решение сделать процесс закрытым, удовлетворив ходатайство истца.

"Суд определил, не выходя в совещательную комнату: суд переходит к рассмотрению дела в закрытом судебном заседании. В дальнейшем процесс будет вестись исключительно на бумажных носителях. Закрытое судебное разбирательство назначается на 4 октября в 12:00", - сообщил судья Максим Авдеев на заседании.

С соответствующим ходатайством обратился истец - совет министров Крыма. Представитель правительства пояснила, что это связано с необходимостью рассмотреть материалы о работе, в том числе режимных объектов. Аналогичные просьбы подали министерства и ведомства республики, привлеченные в качестве третьих лиц.

Как сообщалось, ответчиками по делу заявлены украинские министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, госагентство водных ресурсов и управление Северо-Крымского канала. Заявленная сумма убытков составляет 152,2 млрд рублей.

Ранее председатель крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что юристы подготовили также типовое исковое заявление для юридических лиц, которые понесли убытки в результате водной блокады. Сумма ущерба, с учетом готовящихся исков частных предприятий, может составить порядка 1 трлн рублей.

Власти Крыма с 2019 года ведут подсчет ущерба, понесенного за период нахождения полуострова в составе Украины и после присоединения к РФ. Итогом работы, как сообщалось, должны стать несколько судебных разбирательств, первое - по перекрытию Украиной воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Позже власти планируется взыскать ущерб от других организованных блокад: энергетической, продовольственной, транспортной.

Водная блокада Крыма началась весной 2014 года с перекрытия дамбой Северо-Крымского канала на территории Херсонской области. Российские военные ликвидировали ее в феврале 2022 года, после начала спецоперации. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции.