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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Памфилова заявила, что выборы в РФ прошли "очень достойно и чисто"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома Элла Памфилова охарактеризовала прошедшие выборы как достойные и чистые, отметила небольшое количество нарушений.

"Несмотря на сложности, эта кампания, на самом деле, прошла очень достойно и чисто. Все-таки очень небольшое количество и характер нарушений - это совсем не то, что было когда-то десять лет назад", - сказала Памфилова на брифинге в понедельник.

Она поблагодарила коллег из региональных избиркомов, а также партии, которые делегировали в них своих представителей.

"У нас же в комиссиях не более 6% госслужащих, остальное - это общество, и большинство - это непрофессиональные сотрудники, работающие на общественных началах", - пояснила Памфилова.

В период с 8 по 10 сентября в России прошли выборные кампании различного уровня. Проводилось более 4 тыс. избирательных кампаний в 86 субъектах РФ.

По словам главы ЦИК, были избраны 33 тыс. кандидатов от 13 партий, в законодательные органы субъектов прошли девять партий.

Элла Памфилова ЦИК РФ
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