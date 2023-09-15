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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

В российских вузах остались незаполненными 1 660 бюджетных мест

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В российских вузах заполнены 99,6% бюджетных мест, остаются незаполненными 1 660 мест, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки. Там назвали "абсолютно штатной ситуацией" необходимость дозаполнить 0,4% мест от общего количества.

Приемная кампания по большей части уже завершена. Сейчас идет набор на оставшиеся бюджетные места программы магистратуры, аспирантуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки.

"Это обычная ситуация, когда первокурсники решают поменять вуз с одного на другой или абитуриент в поиске бюджетного места смотрит варианты с подходящим для него проходным баллом ЕГЭ", - объяснили в ведомстве.

Там напомнили, что по сравнению с 2022/23 учебным годом, количество бюджетных мест на 2023 учебный год было увеличено, поэтому можно уже с уверенностью утверждать, что кампания прошла успешно.

В прошлом году, на 15 сентября, оставалось незаполненными 3 602 места или 0,8%. Все они вскоре были реализованы, отметили в Минобрнауки.

В 2023 году вузам было выделено более 626 тысяч бюджетных мест.

Минобрнауки
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