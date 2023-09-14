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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:25

Апелляция подтвердила взыскание с Deutsche Bank в пользу Сбербанка 7 млн евро

Апелляция подтвердила взыскание с Deutsche Bank в пользу Сбербанка 7 млн евро
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд в четверг оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 23 июня решил взыскать с немецкого Deutsche Bank в пользу Сбербанка РФ 7,4 млн евро.

Как следует из картотеки суда, суд отклонил апелляционную жалобу иностранного банка.

Денежные средства должны быть взысканы в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.

В оспариваемом решении суда говорится, что 6 августа 1999 года Сбербанк открыл в Deutsche Bank корреспондентский счёт в евро. 10 марта 2022 года иностранный банк уведомил Сбербанк о закрытии счёта. По состоянию на 9 февраля 2023 года остаток невозвращённых средств составляет 7,2 млн евро. В связи с невыплатой средств Сбербанк обратился в суд с иском.

Суд первой инстанции отказал иностранному банку в удовлетворении ходатайства об оставлении иска без рассмотрения. Ходатайство мотивировано наличием заключённого между сторонами соглашения о рассмотрении спора в суде Франкфурта-на-Майне (Германия).

Столичный суд, изучив материалы дела, отметил, что "основанием спора являются ограничительные меры, введённые Европейским союзом в отношении Сбербанка и российских юридических лиц. В отношении таких споров арбитражные суды Российской Федерации обладают исключительной компетенцией. Лица, в отношении которых иностранным государственным объединением применяются меры ограничительного характера, вправе обратиться за разрешением спора в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту своего нахождения или месту жительства".

Deutsche Bank Сбербанк Германия
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