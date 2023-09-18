Россия покидает Совет Баренцева/Евроарктического региона

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Россия выходит из состава участников Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), сообщили в понедельник в МИД РФ.

"В сложившихся условиях вынуждены объявить о выходе Российской Федерации из СБЕР. Соответствующее послание Министра иностранных дел России С.В.Лаврова 18 сентября 2023 г. направлено мининдел стран-членов организации, Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также в Международный Баренцев секретариат в г. Киркенес (Норвегия)", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что "Россия продолжит реализовывать свои национальные задачи на Севере".

"Остаемся открытыми для взаимодействия со всеми, кто настроен конструктивно, готов к равноправному диалогу и взаимовыгодной совместной работе", - подчеркнули на Смоленской площади.

В МИД РФ также заявили, что "по вине западных участников совета (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, ЕС) его деятельность с марта 2022 г. фактически парализована".

"Финляндское председательство не подтвердило готовность передать России руководство в СБЕР в октябре 2023 г. в нарушение принципа ротации, сорвав проведение необходимых подготовительных мероприятий", - говорится в заявлении.

В марте 2022 года страны-участницы СБЕР - Финляндия, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция, а также ЕС, объявили о приостановке сотрудничества с Россией.

Совет Баренцева/Евроарктического региона был учрежден как форум регионального сотрудничества в начале 1993 года на встрече министров иностранных дел России и стран Северной Европы в городе Киркенес (Норвегия). Помимо постоянных членов СБЕР, еще девять государств - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Нидерланды, Польша, Франция, США и Япония - имеют статус наблюдателей при Совете.