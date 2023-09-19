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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Путин посетил в Ижевске предприятие по производству беспилотников

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в Ижевске посетил предприятие "Аэроскан" - головную организацию группы компаний ZALA Aero, специализирующейся на разработке и производстве беспилотных воздушных судов, сообщает сайт Кремля.

Глава государства осмотрел линии изготовления комплектующих и сборки планеров, новейшие образцы спецоборудования и беспилотных аппаратов, а также учебный центр завода. "Аэроскан", в частности, выпускает барражирующие боеприпасы "Ланцет" и беспилотники-разведчики.

Президента сопровождали: заместитель председателя правительства - министр промышленности и торговли Денис Мантуров, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, глава Удмуртии Александр Бречалов, заместитель министра обороны Алексей Криворучко. Пояснения давал главный конструктор ООО "Аэроскан" Александр Захаров, сообщается на сайте.

Ижевск Владимир Путин Денис Мантуров
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