В РФ распределили радиочастоты для инфраструктуры управления беспилотниками

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ закрепило решение о распределении радиочастот для создания единой инфраструктуры управления гражданскими беспилотниками.

"Для создания единой инфраструктуры управления гражданскими беспилотниками и контроля за их эксплуатацией распределена отдельная полоса радиочастот в диапазоне 5030-5091 МГц", - говорится в сообщении, размещенном в среду в телеграм-канале кабинета министров.

Решение направлено на обеспечение радиочастотным ресурсом пользователей беспилотников, что особо актуально для построения единой инфраструктуры, поясняют в правительстве. Действующая таблица распределения полос радиочастот приведена в соответствие с решениями, принятыми Государственной комиссией по радиочастотам.

Развитие беспилотной авиации ведется по поручению президента РФ. В мае правительство приняло стратегию ее развития до 2030 года. Кроме того, разработан и утвержден соответствующий национальный проект.

Как уточнили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова, в рамках реализации национального проекта планируется создание унифицированной инфраструктуры управления линии связи и контроля, навигации и мониторинга беспилотников. Это необходимое условие полетов беспилотников в едином воздушном пространстве с пилотируемыми воздушными судами.