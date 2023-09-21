Газопровод в Китай "Сила Сибири" остановится на недельную профилактику

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Осенний комплекс профилактических работ на экспортной магистрали в Китай "Сила Сибири" начнется в четверг.

"С 21 по 27 сентября на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена", - сообщил "Газпром".

В соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью, напоминают российские газовики.

Поставки российского газа в Китай по магистрали "Сила Сибири" начались в 2019 году. Для 2023 года контрактный объем составляет 22 млрд куб. м.