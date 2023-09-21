Продление сроков получения комплексных экологических разрешений не обсуждается

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Продление сроков получения комплексных экологических разрешений (КЭР) предприятиями, деятельность которых относится к первой и второй категориям негативного воздействия на окружающую среду (НВОС), не обсуждается, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

"К сожалению, за прошедшие пять лет менее трети предприятий из списка наиболее загрязняющих провели необходимую работу и получили комплексные экологические разрешения. (...) И, конечно, бизнес должен соблюдать требования природоохранного законодательства. Контрольно-надзорные органы в свою очередь должны быть клиентоцентричными и быстро оказывать госуслуги. По комплексным экологическим разрешениям государство уже предоставило отсрочку бизнесу на два года, дальнейший перенос сроков не обсуждается", - цитирует вице-премьера сайт правительства.

Ранее сообщалось, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к Виктории Абрамченко с предложением установить крайним сроком получения КЭР 31 декабря 2026 года вместо действующего "дедлайна" - 31 декабря 2024 года. Проблемы получения КЭР объединение связывает с системными и техническими недоработками, а также избыточными требованиями в ряде нормативных правовых актов (НПА), регламентирующих процесс.

Ранее крайний срок получения КЭР частично уже переносили. Изначально 300 крупнейших предприятий-загрязнителей (из объектов I категории НВОС) должны были подать заявки на получение КЭР до 31 декабря 2022 года. В марте 2022 года на фоне явлений, вызванных началом специальной военной операции РФ в Украине, Госдума приняла закон о продлении сроков выдачи КЭР предприятиям из "списка 300" до 31 декабря 2024 года.

По итогам профильного совещания с представителями федеральных органов исполнительной власти и бизнес-объединений Абрамченко отметила, что за прошедшие пять лет (с "точки отсчета" - 1 января 2019 года - ИФ) в Росприроднадзор было подано всего 373 заявки на получение КЭР. При этом выдано только 263 КЭР, большинство из них получены предприятиями топливно-энергетического комплекса.

До 1 января 2025 года КЭР должны получить свыше 6 тысяч организаций I и II категории НВОС. В связи с этим вице-премьер поручила Минприроды и Росприроднадзору ускорить работу по выдаче комплексных экологических разрешений предприятиям I категории НВОС, оказать дополнительную методическую помощь предприятиям и провести дополнительное информирование компаний о скором завершении сроков подачи заявлений для получения экологических разрешений.

Как сообщалось, среди компаний, которые обязаны получить КЭР, крупнейшие металлургические заводы, угольные и генерирующие компании, нефтеперерабатывающие заводы, газодобывающие компании, ряд нефтегазоконденсатных и нефтяных месторождений. Срок выдачи КЭР - не более месяца с даты регистрации заявки на его получение. Разрешение действует семь лет.