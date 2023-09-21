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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Путин посетил в Великом Новгороде центр поддержки участников СВО

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в Великом Новгороде посетил центр поддержки участников специальной военной операции и их семей "Возвращение".

Путин в четверг проведет заседание президиума Госсовета по теме развития рынка труда в РФ. Также глава государства в Великом Новгороде встретится с победителями Чемпионата высоких технологий.

Президент отметил, что изначально программа пребывания в Великом Новгороде не предусматривала посещение центра. Но когда президент отправлялся из Санкт-Петербурга в этот город, он поговорил по телефону с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, и они договорились, что посетят учреждение.

Путину представили оборудованную демонстрационную квартиру, адаптированную под особенности людей с ограниченными возможностями здоровья. Она включает в себя спальню с рабочей зоной, ванную комнату и кухню, которые оснащены голосовым помощником "Умный дом" и широким перечнем технических средств реабилитации.

Отделение центра "Возвращение" было открыто 1 июня 2023 года. Центр находится в непосредственной близости от "Клинического госпиталя ветеранов войн", Новгородской областной клинической больницы, кадрового центра "Работа России".

Специалистами центра предоставляется комплексная помощь участникам СВО, ветеранам и инвалидам боевых действий и членам их семей, членам семей погибших участников и ветеранов боевых действий. За каждым посетителем закрепляется персональный координатор, который сопровождает его от запроса до оказания помощи.

Владимир Путин Великий Новгород
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