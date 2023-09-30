Минтруд сообщил, что ветераны боевых действий будут получать ЕДВ сразу и в полном объеме

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Ветераны боевых действий теперь будут получать ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) в полном объеме при первом обращении и без удержания суммы за набор социальных услуг (НСУ), сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ в субботу.

"Теперь при первом обращении ветеранам будет назначаться ежемесячная денежная выплата в полном размере: без удержания НСУ. Изменения вступят в силу через семь дней", - сообщили в ведомстве.

Там пояснили, что ранее действовали иные правила. При первом обращении за мерами поддержки ветерану боевых действий назначалась ЕДВ за вычетом стоимости набора соцуслуг. Чтобы отказаться от их получения, необходимо было до 1 октября подать заявление в Социальный фонд. При этом размер ЕДВ с 1 января следующего года корректировался с учетом того, сохранил гражданин часть услуг или полностью от них отказался.

В Минтруде напомнили, что набор социальных услуг включает в себя лекарственное обеспечение, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Отмечается, что теперь гражданам, которые хотели бы получать социальные услуги в натуральной форме, необходимо будет подать заявление в Социальный фонд до 1 октября и заменить часть выплаты на набор социальных услуг с 1 января следующего года.