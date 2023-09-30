Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Минтруд сообщил, что ветераны боевых действий будут получать ЕДВ сразу и в полном объеме

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Ветераны боевых действий теперь будут получать ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) в полном объеме при первом обращении и без удержания суммы за набор социальных услуг (НСУ), сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ в субботу.

"Теперь при первом обращении ветеранам будет назначаться ежемесячная денежная выплата в полном размере: без удержания НСУ. Изменения вступят в силу через семь дней", - сообщили в ведомстве.

Там пояснили, что ранее действовали иные правила. При первом обращении за мерами поддержки ветерану боевых действий назначалась ЕДВ за вычетом стоимости набора соцуслуг. Чтобы отказаться от их получения, необходимо было до 1 октября подать заявление в Социальный фонд. При этом размер ЕДВ с 1 января следующего года корректировался с учетом того, сохранил гражданин часть услуг или полностью от них отказался.

В Минтруде напомнили, что набор социальных услуг включает в себя лекарственное обеспечение, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Отмечается, что теперь гражданам, которые хотели бы получать социальные услуги в натуральной форме, необходимо будет подать заявление в Социальный фонд до 1 октября и заменить часть выплаты на набор социальных услуг с 1 января следующего года.

Минтруд РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гладков сообщил об уничтожении воздушных целей на подлете к Белгороду

Энергоснабжение нарушено в брянском поселке Погар в результате атаки ВСУ

Военком Петербурга опроверг информацию об очередях в военкоматы

Дмитрий Ким освобожден от должности замглавы Минцифры

Прокуратура Франции проверяет сделки главы LVMH Арно с российским бизнесменом

Прокуратура Франции проверяет сделки главы LVMH Арно с российским бизнесменом

Что произошло за день: пятница, 29 сентября

Минтранс не ждет последствий для зарубежных рейсов от проблем с самолетами ГТЛК

Минтранс не ждет последствий для зарубежных рейсов от проблем с самолетами ГТЛК

Суд 13 октября рассмотрит жалобу миноритариев ТГК-2 на взыскание акций в доход государства

Правительство актуализировало порядок раскрытия инсайдерской информации

Банки в августе выдали рекордные 849,1 млрд рублей ипотечных кредитов

Банки в августе выдали рекордные 849,1 млрд рублей ипотечных кредитов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });