Минобороны РФ сообщило об отражении массовой атаки украинских беспилотников на Крым

Уничтожено 19 дронов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о попытке Украины атаковать дронами самолетного типа объекты на территории нескольких регионов России.

"Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному", - сообщили в Минобороны РФ в ночь на четверг.

Позднее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев опроверг сообщения об уничтоженных над городом беспилотниках.

"Вижу, что ряд пабликов пишет, что в районе Севастополя уничтожено несколько беспилотников - это неправда. Да, ПВО работает, но в районе Крымской зоны. В Севастополе все службы находятся в состоянии боевой готовности, идет контроль воздушной обстановки", - написал он в своем телеграм-канале.