Крымчанин получил 11 лет строгого режима за госизмену в пользу Украины

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд Крыма в пятницу приговорил жителя полуострова Ивана Яцкина к 11 годам колонии строгого режима и году ограничения свободы за государственную измену, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну", - добавил представитель суда.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

"11 лет строгого и год ограничения свободы - то есть, ниже нижнего предела (санкция статьи 275 УК РФ - от 12 до 20 лет заключения - ИФ). Срок содержания под стражей с октября 2019 года в зачет "день за день". Вопрос с обжалованием пока не решен, будет обсуждаться с подзащитным", - сказал "Интерфаксу" адвокат осужденного Николай Полозов.

Яцкину инкриминировали совершение государственной измены в форме шпионажа (ст.275 УК РФ). Как считает следствие, мужчина собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие гостайну РФ. 42-летний крымчанин вину не признал.

Служба безопасности Украины заявила, что Яцкин с ней не сотрудничал.

Яцкина, имеющего, как и большинство крымчан, российское и украинское гражданства, задержали в октябре 2019 года. Он был арестован крымским судом и позже этапирован в Москву, содержался в СИЗО "Лефортово", затем, весной 2021 года, доставлен в Крым для участия в заседаниях суда.

Крымчанин в начале 2020 года написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в обменный список.