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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Путин подписал закон о повышении пошлины за новую телеком-лицензию в 133 раза

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий увеличение пошлины за предоставление лицензии на оказание услуг связи с 7,5 тыс. до 1 млн рублей. Документ опубликован на портале правовых актов.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.

Госдума приняла закон 21 сентября. Его внесло Минцифры РФ в декабре 2022 года. Необходимость такого резкого роста пошлины в министерстве объясняли борьбой с операторами, нарушающими законодательство.

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Речь идет о внедрении системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), которую операторы связи должны устанавливать на свои сети с лета 2018 года и которая предусматривает хранение трафика пользователей: текстовых сообщений, телефонных разговоров, контента сообщений. В министерстве поясняли, что некоторые операторы из-за технических и финансовых трудностей, связанных с введением системы, стали вырабатывать механизмы, позволяющие отложить внедрение системы. Один из них - добровольное прекращение лицензии и получение новой, в результате чего внедрение COPM откладывается. "То есть что происходит: оператор связи получает лицензию, составляет план установки средств (COPM) на два года и через полтора года лицензию отменят, получает новую", - пояснял замглавы Минцифры Дмитрий Ким.

По его словам, сейчас в РФ выдано более 27 тыс. лицензий, при этом лицензиатов (компаний) - более 7,5 тыс., то есть у большинства компаний более чем одна лицензия на услуги связи. "При этом стоит отметить, что каждый год получается еще 2 тыс. 600 лицензий, и при этом наша аналитика показывает, что "доживаемость" такой лицензии через два года только 14%", - сказал Ким.

Как сообщалось, в мае Госдума приняла закон, который с 1 января 2024 года вводит оборотные штрафы (но не меньше 1 млн руб.) для операторов связи за отказ устанавливать СОРМ.

Владимир Путин
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