Закон о повышении пошлины за телеком-лицензию в 133 раза прошел III чтение

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон об увеличении с 1 января 2024 года пошлины за предоставление операторам связи лицензии на осуществление деятельности с 7,5 тысячи рублей до 1 млн рублей, то есть в 133 раза.

Законопроект № 254008-8 подготовили в Минцифры, в Думу он был внесен в декабре 2022 года. Необходимость повысить пошлину в министерстве объясняли борьбой с операторами, нарушающими законодательство.

Речь идет о внедрении системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), которую операторы связи должны устанавливать на свои сети с лета 2018 года и которая подразумевает хранение трафика пользователей: текстовых и телефонных разговоров, контента сообщений. Некоторые операторы из-за технических и финансовых трудностей, связанных с введением системы, стали вырабатывать механизмы, позволяющие отложить внедрение системы. Один из них - добровольное прекращение лицензии и получение новой, в результате чего внедрение COPM откладывается. "То есть что происходит, оператор связи получает лицензию, составляет план установки средств (COPM) на два года и через полтора года лицензию отменят, получает новую", - сказал в начале недели замглавы Минцифры Дмитрий Ким в ходе заседания думского комитета по бюджету.

По его словам, сейчас в стране выдано более 27 тысяч лицензий, при этом лицензиатов (компаний) - более 7,5 тысячи, то есть у большинства компаний более чем одна лицензия на услуги связи. "При этом стоит отметить, что каждый год получается еще 2 600 лицензий, и при этом наша аналитика показывает, что "доживаемость" такой лицензии через два года только 14%", - сказал Ким.

При обсуждении законопроекта в первом чтении в январе комитет по бюджету предлагал рассмотреть вопрос о снижении размера пошлины до обоснованной, выдвигался вариант в размере до 500 тысяч руб. Комитет по защите конкуренции указывал, что увеличение размера пошлины приведет к росту финансовой нагрузки на операторов связи, которая будет "переложена" на конечного потребителя, что снизит доступность услуг связи. В итоге победила позиция министерства.

В мае Госдума приняла закон, который с 1 января 2024 года вводит оборотные штрафы (но не меньше 1 млн рублей) для операторов связи за отказ устанавливать систему оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).