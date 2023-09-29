"Ростех" до конца ноября получит госпакеты акций двух предприятий в сфере электроники

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ распорядилось до 30 ноября передать "Ростеху" госпакеты акций двух предприятий сферы электроники в качестве имущественного взноса РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.

В частности, "Ростеху" должны быть переданы находящиеся в госсобственности 1 млн 322 тыс. 886 акций обыкновенных акций (63,99% уставного капитала) АО "Центральный научно-исследовательский институт "Электрон" (ЦНИИ "Электрон", Санкт-Петербург) и 5,113 тыс. обыкновенных акций (25,63% уставного капитала) АО "Мосэлектронпроект" (МосЭП, Москва).

Росимуществу поручено осуществить передачу госпакетов предприятий до 30 ноября 2023 года. "Оба предприятия входят в контур "Ростеха", консолидация акций в одних руках является логичным шагом", - прокомментировали "Интерфаксу" в "Ростехе".

В марте 2023 года президент РФ подписал указ о передаче госпакетов этих предприятий "Ростеху".

ЦНИИ "Электрон" специализируется на разработке и мелкосерийном производстве фотоэлектронных приборов и устройств для космической промышленности, атомной энергетики, робототехники, медицины и экологии. В состав АО "ЦНИИ "Электрон" входят: научные лаборатории, производственный комплекс, испытательный центр.

В 2021 году Росимущество выставляло на торги госпакет ЦНИИ "Электрон" с начальной ценой 947 млн рублей.

АО "МосЭП" - проектный институт в отрасли электронной промышленности России, говорится на сайте компании. МосЭП определен "Ростехом" центром компетенций в части промышленного проектирования (с функциями генерального проектировщика), изыскательской работы и технологической экспертизы.

В настоящее время МосЭП выполняет работы, связанные со строительством, реконструкцией, техническим перевооружением и созданием производственных мощностей предприятий, находящихся в ведении Минпромторга, Минобороны, Минцифры, Минтранса, Роскосмоса и других. Заказчиками являются как федеральные структуры, холдинги ОПК, промышленные предприятия, так и инженерные центры, девелоперские компании, строительные фирмы со 100% частным капиталом.