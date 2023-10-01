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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Временные ограничения вводились в аэропорту Сочи для обеспечения безопасности

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В международном аэропорту Сочи утром 1 октября на непродолжительное время вводились ограничения на прилет и вылет самолетов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в воскресенье.

"Вводилось временное ограничение полётов. Шесть рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. С 8:20 по московскому времени аэропорт работает в штатном режиме на прилёт и вылет. Для обслуживания повышенного пассажиропотока усилены все службы аэропорта, работает оперативный штаб", - отметили в пресс-службе.

Ранее воскресенье министерство обороны РФ сообщило, что около 08:00 по Москве в Краснодарском крае сбит украинский дрон самолетного типа.

Сочи
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