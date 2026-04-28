Поиск

В Кремле считают адекватными усилия по ликвидации последствий атак на Туапсе

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Ликвидация последствий ударов БПЛА в Туапсе, в том числе разлива нефтепродуктов, осуществляется на должном уровне, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В последние дни Туапсе несколько раз подвергся массированным атакам беспилотников. Удары, в частности, наносились на морской порт, из-за чего произошел разлив нефтепродуктов. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано в нескольких районах Туапсе.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число жертв пожара на севере Москвы увеличилось до пяти

 Число жертв пожара на севере Москвы увеличилось до пяти

Мишустин оценил потребность экономики до 2032 года в 12 млн новых работников

В Кремле считают адекватными усилия по ликвидации последствий атак на Туапсе

Песков заявил, что парад на Красной площади 9 мая состоится

 Песков заявил, что парад на Красной площади 9 мая состоится

Мэр Уфы стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере

 Мэр Уфы стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере

Тело погибшего найдено после схода лавины на руднике в Бурятии

В Бурятии ширина лавины, сошедшей на рудник, составляет 50 метров

Набиуллина отметила, что в современной России никогда не было такого дефицита кадров

 Набиуллина отметила, что в современной России никогда не было такого дефицита кадров

Три человека погибли, 33 пострадали из-за непогоды в России

В Бурятии из-за схода лавины на руднике под завалом остаются шестеро
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1945 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов