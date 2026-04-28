В Кремле считают адекватными усилия по ликвидации последствий атак на Туапсе

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Ликвидация последствий ударов БПЛА в Туапсе, в том числе разлива нефтепродуктов, осуществляется на должном уровне, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В последние дни Туапсе несколько раз подвергся массированным атакам беспилотников. Удары, в частности, наносились на морской порт, из-за чего произошел разлив нефтепродуктов. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано в нескольких районах Туапсе.