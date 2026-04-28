В Бурятии ширина лавины, сошедшей на рудник, составляет 50 метров

Глубина снега составляет от трех до шести метров, под снегом остаются шесть человек

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Лавина, которая сошла на людей на руднике "Ирокинда" (группа "Z.Голд") в Муйском районе Бурятии, имеет значительные размеры, сообщили "Интерфаксу" в агентстве ГО и ЧС республики.

"Сход лавины имеет значительные масштабы: протяженность составила 150 метров, ширина - 50 метров, а глубина снежного покрова варьируется от трех до шести метров. Общий объем снежной массы оценивается в пределах от 22,5 тысяч до 45 тысяч кубометров", - отметили в агентстве.

По предварительным данным, шесть человек остаются под снежной массой. Установлены личности рабочих, находящихся под снегом - это мужчины 1971, 1986, 1988, 1990, 2000 и 2007 годов рождения. Их ищут 60 человек и пять единиц спецтехники. Из Улан-Удэ на помощь вылетела группа спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, направлен борт санавиации.

Ранее лавина сошла на девятерых человек, которые расчищали технологическую дорогу. Три человека, по информации МЧС, смогли выбраться сами. По данным прокуратуры Бурятии, лавина сошла на компрессорную станцию промышленной площадки штольни 90 участка ПГУ-1 ООО "Ирокинда". По факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.

МЧС Бурятия Z.Голд Муйский район Ирокинда
Мэр Уфы стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере

Тело погибшего найдено после схода лавины на руднике в Бурятии

Набиуллина отметила, что в современной России никогда не было такого дефицита кадров

Три человека погибли, 33 пострадали из-за непогоды в России

В Бурятии из-за схода лавины на руднике под завалом остаются шестеро

Жильцов ближайших к НПЗ в Туапсе домов эвакуируют из-за пожара после атаки БПЛА

В Белгородской области в результате атак БПЛА погибли трое

Пожар произошел на НПЗ в Туапсе из-за падения обломков беспилотников

Грузовой корабль "Прогресс МС-34" прибыл на МКС
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1943 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9157 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов