В Бурятии ширина лавины, сошедшей на рудник, составляет 50 метров

Глубина снега составляет от трех до шести метров, под снегом остаются шесть человек

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Лавина, которая сошла на людей на руднике "Ирокинда" (группа "Z.Голд") в Муйском районе Бурятии, имеет значительные размеры, сообщили "Интерфаксу" в агентстве ГО и ЧС республики.

"Сход лавины имеет значительные масштабы: протяженность составила 150 метров, ширина - 50 метров, а глубина снежного покрова варьируется от трех до шести метров. Общий объем снежной массы оценивается в пределах от 22,5 тысяч до 45 тысяч кубометров", - отметили в агентстве.

По предварительным данным, шесть человек остаются под снежной массой. Установлены личности рабочих, находящихся под снегом - это мужчины 1971, 1986, 1988, 1990, 2000 и 2007 годов рождения. Их ищут 60 человек и пять единиц спецтехники. Из Улан-Удэ на помощь вылетела группа спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, направлен борт санавиации.

Ранее лавина сошла на девятерых человек, которые расчищали технологическую дорогу. Три человека, по информации МЧС, смогли выбраться сами. По данным прокуратуры Бурятии, лавина сошла на компрессорную станцию промышленной площадки штольни 90 участка ПГУ-1 ООО "Ирокинда". По факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.