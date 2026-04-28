Три человека погибли, 33 пострадали из-за непогоды в России

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Количество жертв мокрого снега и сильного ветра на территории Сибирского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов увеличилось до трех, пострадали 33 человека, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

В понедельник пресс-служба министерства информировала, что из-за непогоды один человек погиб, еще 31 пострадал. Сильный ветер повалил более 740 деревьев, повредил 80 автомобилей, без энергоснабжения остались свыше 76 тыс. человек.

"На территории Москвы, Московской и Самарской областях пострадали 36 человек (в том числе пять детей), из них три человека, в том числе один ребенок, погибли, 33 пострадавшим (в том числе четырем детям) оказана медицинская помощь. Зафиксированы падения более 2 тыс. деревьев, повреждены 1 070 автомобилей, без энергоснабжения остаются свыше 70 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным МЧС РФ, сотрудники ведомства проводят информирование населения.

"Для своевременного реагирования на возможные ЧС и происшествия подчиненные силы и средства находятся в повышенной готовности к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации в период прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений", - информирует пресс-служба.

МЧС РФ
Мэр Уфы стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере

 Мэр Уфы стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере

Тело погибшего найдено после схода лавины на руднике в Бурятии

В Бурятии ширина лавины, сошедшей на рудник, составляет 50 метров

Набиуллина отметила, что в современной России никогда не было такого дефицита кадров

 Набиуллина отметила, что в современной России никогда не было такого дефицита кадров

Три человека погибли, 33 пострадали из-за непогоды в России

В Бурятии из-за схода лавины на руднике под завалом остаются шестеро

Жильцов ближайших к НПЗ в Туапсе домов эвакуируют из-за пожара после атаки БПЛА

В Белгородской области в результате атак БПЛА погибли трое

Пожар произошел на НПЗ в Туапсе из-за падения обломков беспилотников

Грузовой корабль "Прогресс МС-34" прибыл на МКС
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1943 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9157 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов