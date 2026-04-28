Три человека погибли, 33 пострадали из-за непогоды в России

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Количество жертв мокрого снега и сильного ветра на территории Сибирского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов увеличилось до трех, пострадали 33 человека, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

В понедельник пресс-служба министерства информировала, что из-за непогоды один человек погиб, еще 31 пострадал. Сильный ветер повалил более 740 деревьев, повредил 80 автомобилей, без энергоснабжения остались свыше 76 тыс. человек.

"На территории Москвы, Московской и Самарской областях пострадали 36 человек (в том числе пять детей), из них три человека, в том числе один ребенок, погибли, 33 пострадавшим (в том числе четырем детям) оказана медицинская помощь. Зафиксированы падения более 2 тыс. деревьев, повреждены 1 070 автомобилей, без энергоснабжения остаются свыше 70 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным МЧС РФ, сотрудники ведомства проводят информирование населения.

"Для своевременного реагирования на возможные ЧС и происшествия подчиненные силы и средства находятся в повышенной готовности к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации в период прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений", - информирует пресс-служба.