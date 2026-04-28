Тело погибшего найдено после схода лавины на руднике в Бурятии

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Один погибший найден на месте схода лавины на руднике "Ирокинда" (группа "Z.Голд") в Муйском районе Бурятии, сообщает МЧС России.

"В Бурятии спасатели извлекли тело одного человека", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во вторник снежная масса сошла на девятерых человек, которые расчищали технологическую дорогу. Три человека, по информации МЧС, смогли выбраться, судьба еще шестерых неизвестна. Сход лавины со склона горы, как уточнила прокуратура Бурятии, произошел на компрессорную станцию промышленной площадки штольни 90 участка ПГУ-1 ООО "Ирокинда".

К месту происшествия для проведения поисково-спасательной операции вылетел борт Ми-8 МЧС РФ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Рудник "Ирокинда" до 2023 года входил в состав Nordgold. Сейчас вместе с другим бывшим активом Nordgold - рудником "Зун-Холба" образует группу "Z.Голд". Бенефициаром является Александр Зокин.

Новости по теме

Мэр Уфы стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере

В Бурятии ширина лавины, сошедшей на рудник, составляет 50 метров

Набиуллина отметила, что в современной России никогда не было такого дефицита кадров

Три человека погибли, 33 пострадали из-за непогоды в России

В Бурятии из-за схода лавины на руднике под завалом остаются шестеро

Жильцов ближайших к НПЗ в Туапсе домов эвакуируют из-за пожара после атаки БПЛА

В Белгородской области в результате атак БПЛА погибли трое

Пожар произошел на НПЗ в Туапсе из-за падения обломков беспилотников

Грузовой корабль "Прогресс МС-34" прибыл на МКС
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1943 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9157 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов