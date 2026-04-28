Тело погибшего найдено после схода лавины на руднике в Бурятии

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Один погибший найден на месте схода лавины на руднике "Ирокинда" (группа "Z.Голд") в Муйском районе Бурятии, сообщает МЧС России.

"В Бурятии спасатели извлекли тело одного человека", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во вторник снежная масса сошла на девятерых человек, которые расчищали технологическую дорогу. Три человека, по информации МЧС, смогли выбраться, судьба еще шестерых неизвестна. Сход лавины со склона горы, как уточнила прокуратура Бурятии, произошел на компрессорную станцию промышленной площадки штольни 90 участка ПГУ-1 ООО "Ирокинда".

К месту происшествия для проведения поисково-спасательной операции вылетел борт Ми-8 МЧС РФ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Рудник "Ирокинда" до 2023 года входил в состав Nordgold. Сейчас вместе с другим бывшим активом Nordgold - рудником "Зун-Холба" образует группу "Z.Голд". Бенефициаром является Александр Зокин.