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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

В очереди перед "Верхним Ларсом" скопилось 1023 грузовика

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Очередь из большегрузных автомобилей, ожидающих проезда через пункт пропуска "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе в Северной Осетии превысила тысячу единиц, сообщил на совещании вице-премьер республики Ирбек Томаев.

"Обстановка на дорогах республики стабильная. Движение по Военно-Грузинской дороге и Транскавказской автомагистрали не ограничено. Таможенные и пограничные службы работают в штатном режиме. Очередь ожидания проезда через МАПП "Верхний Ларс" составляет 1 023 единицы большегрузного автотранспорта", - сказал он.

По данным на 25 сентября, в очереди на территории Северной Осетии было 744 грузовика.

МАПП "Верхний Ларс" находится на Военно-Грузинской дороге - в настоящее время единственном сухопутном маршруте, связывающем с Россией не только Грузию, но и Армению.

Верхний Ларс Грузия Северная Осетия Армения Ирбек Томаев
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