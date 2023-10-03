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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Правительство РФ ужесточило контроль за иностранными инвестициями в рыболовстве

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило ряд изменений, которые направлены на усиление контроля за иностранными инвестициями в рыболовстве. Постановление об этом подписано, сообщает пресс-служба кабмина.

"В частности, вводится запрет выдачи разрешений на вылов водных биоресурсов российским компаниям, контролируемым иностранными инвесторами, если при установлении такого контроля было совершено нарушение, выявленное Федеральной антимонопольной службой в части приобретения более 35% прав на добычу водных биоресурсов", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, уточняется порядок принудительного прекращения права на вылов (расторжения договора) в случае выявленных нарушений. В частности, в перечень оснований для этого добавлен факт нахождения российской компании в составе контролируемой иностранным инвестором группы юрлиц.

Изменения были утверждены для реализации норм федерального закона, принятого в декабре 2022 года.

Правительство РФ
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