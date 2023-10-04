Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

Сбербанк спрогнозировал рекордную прибыль банковского сектора РФ в 2023 году

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Прибыль банковского сектора РФ в 2023 году будет рекордной, заявил вице-президент, директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов.

"Мы согласны с такой оценкой, что в этом году прибыль сектора будет рекордной. Мы, с большой вероятностью, преодолеем уровень, который был в 2021 году", - сообщил Скворцов в ходе онлайн-встречи проекта MOEX Home Talks.

Банки, по его словам, за последние годы научились управлять кредитным, процентным и валютным рисками.

Вице-президент Сбербанк отметил рост ключевой ставки в последние несколько месяцев и повышенную волатильность курса рубля. "Несмотря на все эти факторы, банки научились управлять этими рисками, сделали уроки из предыдущих кризисов и за счет этого даже на всей этой волатильности показывают стабильные результаты. Мы не видим от месяца к месяцу каких-то скачков, мы видим, что идет очень хороший системный заработок сектора. Это очень важно, потому что прибыль для большинства банков, для нас в первую очередь, является главным источником пополнения капитала", - подчеркнул топ-менеджер.

Сам Сбербанк рассчитывает перевыполнить прогноз по рентабельности капитала на 2023 год, который сейчас составляет свыше 22%, добавил Скворцов.

"В этом году мы идем на очень хороший уровень, мы таргетируем рентабельность капитала выше 22%. За полгода она была существенно выше этой цифры. Мы рассчитываем, что сможем перевыполнить эти показатели (на 2023 год - ИФ)", - заявил он.

Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В России с 2025 года начнут развивать сеть опорных сельских населенных пунктов

В России с 2025 года начнут развивать сеть опорных сельских населенных пунктов

"Вкусно - и точка" повысила цены на бургеры на 10% после роста ставки НДС на них

"Вкусно - и точка" повысила цены на бургеры на 10% после роста ставки НДС на них

Нефтяники и чиновники отметили на совещании, что топливный рынок балансируется

В работе информационных ресурсов ГИБДД произошел технический сбой

В работе информационных ресурсов ГИБДД произошел технический сбой

Песков сообщил о плотной работе правительства с проблемами "Роснано"

Песков сообщил о плотной работе правительства с проблемами "Роснано"

Таиланд продлил срок безвизового пребывания россиян до 60 дней

Таиланд продлил срок безвизового пребывания россиян до 60 дней

Правкомиссия одобрила законопроект о продаже БАДов по рецепту

Экс-редактор Первого канала Овсянникова заочно получила срок за фейки про армию

Продажи "АвтоВАЗа" в сентябре выросли в 1,8 раза в годовом исчислении

Продажи "АвтоВАЗа" в сентябре выросли в 1,8 раза в годовом исчислении

Минобороны РФ заявило о перехвате 31 дрона над Белгородской, Брянской и Курской областями

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });