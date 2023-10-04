Сбербанк спрогнозировал рекордную прибыль банковского сектора РФ в 2023 году

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Прибыль банковского сектора РФ в 2023 году будет рекордной, заявил вице-президент, директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов.

"Мы согласны с такой оценкой, что в этом году прибыль сектора будет рекордной. Мы, с большой вероятностью, преодолеем уровень, который был в 2021 году", - сообщил Скворцов в ходе онлайн-встречи проекта MOEX Home Talks.

Банки, по его словам, за последние годы научились управлять кредитным, процентным и валютным рисками.

Вице-президент Сбербанк отметил рост ключевой ставки в последние несколько месяцев и повышенную волатильность курса рубля. "Несмотря на все эти факторы, банки научились управлять этими рисками, сделали уроки из предыдущих кризисов и за счет этого даже на всей этой волатильности показывают стабильные результаты. Мы не видим от месяца к месяцу каких-то скачков, мы видим, что идет очень хороший системный заработок сектора. Это очень важно, потому что прибыль для большинства банков, для нас в первую очередь, является главным источником пополнения капитала", - подчеркнул топ-менеджер.

Сам Сбербанк рассчитывает перевыполнить прогноз по рентабельности капитала на 2023 год, который сейчас составляет свыше 22%, добавил Скворцов.

"В этом году мы идем на очень хороший уровень, мы таргетируем рентабельность капитала выше 22%. За полгода она была существенно выше этой цифры. Мы рассчитываем, что сможем перевыполнить эти показатели (на 2023 год - ИФ)", - заявил он.