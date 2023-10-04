Путин одобрил идею открытия за рубежом учреждений с российской системой образования

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает правильной идею открытия в заинтересованных и дружественных странах, таких как Иран, учреждений с российской системой образования.

"Если говорить о других странах, в том числе Иране, где вы сейчас работаете, живете, но, конечно, мы должны видеть заинтересованность в этих странах, в том, чтобы там создавались такие образовательные учреждения. Сама по себе идея, конечно, правильная, это и есть "мягкая сила" в самом добром и хорошем смысле этого слова, распространение нашей культуры, наших образовательных систем. Подумаем над этим", - сказал Путин на встрече с лауреатами-финалистами конкурса "Учитель года".

На встрече с президентом один из лауреатов конкурса - преподаватель русского языка и литературы в школе при посольстве РФ в Иране отметил высокий спрос на российское образование за рубежом и поинтересовался мнением Путина по вопросу расширения "экспорта" системы российского образования в разных формах, в том числе развертывания соответствующих модулей на базе иностранных школ, открытия новых в дружественных государствах.

"У нас очень добрые отношения с Ираном, и мы будем всячески развивать это", - сказал президент РФ.

Глава государства подчеркнул, что в первую очередь Россия поддерживает интерес к российскому образованию, языку и культуре в странах постсоветского пространства. "Потому что у нас очень мощные связи сохраняются до сих пор. Есть и чисто прагматическая сторона этого дела, здесь секрета нет никакого, она заключается в том, что у нас работают миллионы граждан этих государств, миллионы. И нам, безусловно, мы заинтересованы, нам нужно, чтобы люди, которые к нам приезжают, были готовы к тому, чтобы жить на территории Российской Федерации, владеть русским языком, понимать значимость наших традиций, культуру народов РФ, чтобы интегрироваться в наше пространство, и с тем, чтобы у нас к нулю стремились всякие возможные конфликтные ситуации", - сказал президент РФ.

Путин отметил, что прежде всего Россия смотрит на постсоветское пространство, но при этом поддержал соответствующую идею.