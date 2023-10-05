Доллар США в четверг закрыл торги выше 100 рублей впервые в этом году

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Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань уверенно выросли на Московской бирже по итогам торгов четверга, доллар при этом завершил торги выше 100 руб. впервые в 2023 году. Рубль сильно упал к бивалютной корзине на фоне отсутствия новых мер со стороны российских властей по стабилизации курса.

Курс доллара США составил 100,41 руб./$1 в 19:00, что на 82,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов доллар поднимался до 100,55 руб. впервые с 14 августа. Евро к этому времени стоил 105,77 руб./EUR1, подорожав на 1,01 рубля. Ранее евро поднимался до 105,95 руб. впервые с 16 августа. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 90,71 копейки - до 102,82 руб. Курс китайского юаня вырос на 9,8 копейки - до 13,727 руб. Это максимальная отметка с 14 августа.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль сильно упал к основным валютам по итогам торгов четверга на фоне отсутствия новостей относительно мер по стабилизации курса со стороны властей РФ. На текущей неделе участники рынка внимательно следили за официальными заявлениями на эту тему, в том числе, сделанными в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи 2-5 октября.

Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарной сессии клуба "Валдай" в четверг, 5 октября. Он сообщил, что федеральный бюджет РФ по итогам 2023 года будет исполнен с дефицитом около 1% ВВП. "У нас за третий квартал текущего года был профицит свыше 660 млрд рублей. (...) У нас в конечном итоге по результатам года будет определенный дефицит, в районе 1% ВВП. И на ближайшие годы, на 2024-й, 2025-й, мы рассчитываем, что дефицит будет где-то в районе этого 1%", - отметил он.

"Такой уровень дефицита по итогам года говорит о том, что у России "здоровый бюджет", - сказал также Путин.

Согласно действующему закону о бюджете, на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП. В материалах к проекту бюджета на 2024-2026 годы содержалась информация о возможном дефиците в текущем году в размере 1,8% ВВП.

В январе-августе, по предварительным данным Минфина, бюджет был исполнен с дефицитом 2,361 трлн рублей, или 1,5% ВВП. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что в августе бюджет был исполнен с профицитом в 230 млрд рублей.

Комментарии аналитиков

Пара "доллар-рубль" способна краткосрочно подняться в диапазон 101,5-102 руб./$1, после чего скорректируется в область 97-98 руб./$1, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Скорее всего, причиной ослабления рубля к доллару стала коррекция в ценах на нефть, в результате которой котировки Brent накануне ушли ниже $85 за баррель. Динамика стоимости углеводородного сырья объясняется прежде всего увеличением добычи в США и ожиданием профицита на нефтяном рынке", - пишет аналитик.

Дополнительный негатив связан, по мнению Мильчаковой, с планом Минфина РФ после 6 октября увеличить объем покупки валюты в ФНБ до 18 млрд руб. в день, а ЦБ РФ пока не объявлял, что будет проводить на бирже "зеркалирование" этих операций, что разочаровало рынок. Тем не менее доллар уже достиг психологически значимого уровня 100 руб./$1, подчеркивает эксперт.

По мнению Мильчаковой, это означает, что в ближайшие дни могут быть анонсированы меры валютного контроля. Аналитик предполагает, что пара "доллар-рубль" способна подняться в диапазон 101,5-102 руб./$1, после чего скорректируется в область 97-98 руб./$1.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок активно снижаются вечером в четверг после обвала днем ранее.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:30 в четверг составляет $84,42 за баррель, что на 1,63% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,53%, до $82,92 за баррель.

В среду котировки обеих марок нефти рухнули на 5,6%, рекордными темпами с начала года, и обновили минимумы с конца августа. Инвесторов встревожил резкий скачок резервов бензина в США на прошлой неделе.

Как сообщалось, запасы бензина в Соединенных Штатах на прошлой неделе выросли на 6,48 млн баррелей, тогда как эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, ожидали их сохранения на прежнем уровне.

Кроме того, спекулянты наращивали ставки на рост WTI и Brent в период, когда обе марки стоили более $90 за баррель, и теперь активно фиксируют прибыль, отмечают аналитики.

"Цены на нефть стремительно обвалились в среду на фоне тревожной отраслевой статистики из США. Рынок опасается, что рост запасов топлива является предвестником разрушительного эффекта, который оказывают на спрос высокие цены. Синхронные распродажи прошли как по нефтяным, так и по бензиновым, дизельным и прочим топливным фьючерсам на CME. Дополнительным катализатором снижения могли стать распродажи со стороны спекулянтов, которые ранее выкупали просадку в районе $89-90 по нефти марки Brent и были вынуждены экстренно сокращать позиции, - указывает аналитик в обзоре. - Фьючерсы на нефть марки Brent оказались в районе $86 за баррель и в четверг утром демонстрировали осторожную попытку встать на путь восстановления. Текущие уровни выглядят интересными для спекулятивных покупок с расчетом на возвращение выше $90 за баррель, однако до конца недели "послевкусие" распродажи может оказывать давление на сантимент", - считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 6 октября на 22,07 копейки, до 99,6762 руб./$1, и увеличил курс евро на 48,53 копейки, до 104,7877 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг поднялся на 22,03 копейки по отношению к среде и составил 99,6588 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 26,26 копейки и составил 99,7401 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 403,303 млн, из которых $327,344 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 075,959 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 48,47 копейки, до 104,7499 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 52,67 копейки, до 104,8892 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR370,795 млн, из которых EUR72,534 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR298,261 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали разнонаправленную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 4 октября опустилась на 1 базисный пункт - до 12,43% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в четверг относительно среды на 2 базисных пункта - до 12,35% годовых, на 3 месяца - повысилась на 6 базисных пунктов, до 10,43% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 4 базисных пункта, до 8,97% годовых.