Минобороны РФ предложило лишить Северный флот статуса военного округа
Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России предлагает лишить Северный флот статуса военного округа, что позволит включить Республику Коми, Архангельскую и Мурманскую области, Ненецкий автономный округ в границы создаваемого Ленинградского военного округа.
Соответствующий проект указа президента РФ опубликован в воскресенье на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В 2010 году на базе Московского и Ленинградского военных округов был создан Западный военный округ.