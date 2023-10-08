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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Минобороны РФ предложило лишить Северный флот статуса военного округа

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России предлагает лишить Северный флот статуса военного округа, что позволит включить Республику Коми, Архангельскую и Мурманскую области, Ненецкий автономный округ в границы создаваемого Ленинградского военного округа.

Соответствующий проект указа президента РФ опубликован в воскресенье на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В 2010 году на базе Московского и Ленинградского военных округов был создан Западный военный округ.

Северный флот Республика Коми Архангельская область Мурманская область Минобороны
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