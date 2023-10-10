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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Количество погибших при обстреле ВСУ белгородского села Поповка выросло до двух

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели еще одного человека из-за обстрела с украинской стороны территории села Поповка Краснояружского района.

"В результате обстрела второй человек погиб - пожилая женщина с тяжелыми осколочными ранениями умерла в машине скорой помощи", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Ранее губернатор сообщил об одном погибшем и одной женщине, получившей ранения при обстреле. Он также сообщил, что, по уточненным данным, в ходе обстрела украинскими военными села Поповка повреждены четыре домовладения, линии электро- и газоснабжения.

По информации Гладкова, село Поповка во вторник подверглось двум обстрелам с украинской стороны.

Вячеслав Гладков Белгородская область ВСУ Украина
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